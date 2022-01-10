Halyk Bank запускает работу 297 отделений

Исключение составляют Алматы, Алматинская область и Талдыкорган.

В действующих отделениях банк предоставит юридическим и физическим лицам практически весь спектр услуг.

График работы установлен с 9:00 до 17:00, либо до 18:00, в зависимости от региона расположения.

Актуальную информацию по адресам отделений можно получить в круглосуточном контакт-центре банка по номеру 7111.