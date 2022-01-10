09:00 10.01.2022
Halyk Bank запускает работу 297 отделений
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 10 января 2022 года Halyk Bank запускает полноценную работу 297 своих отделений по всему Казахстану, как в крупных городах, так и в отдаленных районах страны, сообщает Zakon.kz.
Исключение составляют Алматы, Алматинская область и Талдыкорган.
В действующих отделениях банк предоставит юридическим и физическим лицам практически весь спектр услуг.
График работы установлен с 9:00 до 17:00, либо до 18:00, в зависимости от региона расположения.
Актуальную информацию по адресам отделений можно получить в круглосуточном контакт-центре банка по номеру 7111.