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09:00 10.01.2022

Halyk Bank запускает работу 297 отделений

отделение, восстановление работы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 10 января 2022 года Halyk Bank запускает полноценную работу 297 своих отделений по всему Казахстану, как в крупных городах, так и в отдаленных районах страны, сообщает Zakon.kz.

Исключение составляют Алматы, Алматинская область и Талдыкорган.

В действующих отделениях банк предоставит юридическим и физическим лицам практически весь спектр услуг.

График работы установлен с 9:00 до 17:00, либо до 18:00, в зависимости от региона расположения.

Актуальную информацию по адресам отделений можно получить в круглосуточном контакт-центре банка по номеру 7111.

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