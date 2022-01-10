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Законодательство РК
09:15 10.01.2022

В Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки

задержание, террористов, алматы Фото: gov.kz
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений, передает Zakon.kz.

В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года.

9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержаны четыре члена одной ячейки. Пресс-служба КНБ РК

При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

гранаты, оружие

Фото: gov.kz

Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом.

По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры.

книги, запрещенная литература

Фото: gov.kz

Организован розыск его пособников.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Наряду с этим, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по городу Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности.

Департамент работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями «красного» уровня террористической угрозы.

Анастасия Стативкина
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