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Законодательство РК
10:34 10.01.2022

В Казахстане заработали ЦОНы

ЦОН, Казахстан Фото: gov.kz
С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы, передает Zakon.kz.
Поэтапно гражданам будут доступны все услуги, жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Как отметили в ведомстве, в зависимости от качества связи возможны перебои.

Также во всех регионах РК не работают автоЦОНы в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

О возобновлении работы автоЦОНов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО «Правительство для граждан» сообщит дополнительно.

Ранее в связи с чрезвычайным положением в Казахстане работа ЦОНов была приостановлена.

Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
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