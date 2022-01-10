10:34 10.01.2022
В Казахстане заработали ЦОНы
Фото: gov.kz
С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы, передает Zakon.kz.
Поэтапно гражданам будут доступны все услуги, жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Как отметили в ведомстве, в зависимости от качества связи возможны перебои.
Также во всех регионах РК не работают автоЦОНы в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.
О возобновлении работы автоЦОНов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО «Правительство для граждан» сообщит дополнительно.
Ранее в связи с чрезвычайным положением в Казахстане работа ЦОНов была приостановлена.