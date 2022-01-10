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Законодательство РК
12:28 10.01.2022

Очередная группа мародеров задержана в Алматы

задержание Фото: скриншот
Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова, передает Zakon.kz.

Как сообщает Информцентр комендатуры города, самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.

В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем.

На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин – активные участники массовых беспорядков и мародерств, имевших место в Алматы несколько дней назад.

Подозреваемые взяты под стражу.

Елена Беляева
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