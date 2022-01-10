Очередная группа мародеров задержана в Алматы

Как сообщает Информцентр комендатуры города, самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.

В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем.

На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин – активные участники массовых беспорядков и мародерств, имевших место в Алматы несколько дней назад.

Подозреваемые взяты под стражу.