12:28 10.01.2022
Очередная группа мародеров задержана в Алматы
Фото: скриншот
Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова, передает Zakon.kz.
Как сообщает Информцентр комендатуры города, самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.
В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем.
На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин – активные участники массовых беспорядков и мародерств, имевших место в Алматы несколько дней назад.
Подозреваемые взяты под стражу.