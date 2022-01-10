14:08 10.01.2022
В ближайшее время антитеррористическая операция завершится — Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана заявил, что в ближайшее время антитеррористическая операция завершится. Об этом он сказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня в органы полиции доставлены около 8 тыс. лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду и прочее. Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что еще предстоит большая работа. Задействуются ветераны правоохранительных органов и армии. Все госорганы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни.
В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное — не допустить в будущем повторения таких событий. Думаю, в этом и заключается наша основная задача на ближайшую перспективу. Казахстан готов к этой работе и всегда поддержит своих союзников. Президент Казахстана