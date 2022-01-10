В ближайшее время антитеррористическая операция завершится — Токаев

На сегодня в органы полиции доставлены около 8 тыс. лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду и прочее. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что еще предстоит большая работа. Задействуются ветераны правоохранительных органов и армии. Все госорганы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни.