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21:23 10.01.2022

Экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов — Токаев

президент Фото: akorda.kz
В режиме видеоконференцсвязи состоялись двусторонние переговоры Касым-Жомарт Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Виртуальная встреча состоялась по инициативе европейской стороны, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе беседы, прошедшей в дружественном и доверительном ключе, стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Казахстане и перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

По просьбе Шарля Мишеля Токаев подробно проинформировал о причинах текущих событий в стране и принимаемых государством мерах. Президент рассказал о жестоких насильственных действиях террористов и бандитов, пытавшихся подорвать конституционный строй и осуществить государственный переворот.

президент Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить два-три млрд долларов США.

У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

президент

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев дал четкое разъяснение по поводу размещения на территории нашей страны контингента миротворческих сил ОДКБ.

Хочу подчеркнуть, что они не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять действия по противодействию террористам. Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Внимательно заслушав информацию Касым-Жомарта Токаева, Шарль Мишель отметил большую полезность этой виртуальной встречи, которая позволила ему более подробно узнать о последних событиях в нашей стране. Он указал на важность получения достоверной информации на фоне различных интерпретаций происходящего в Казахстане.

Президент Европейского Совета

Фото: akorda.kz

Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность вашей страны. Мы готовы и впредь укреплять сотрудничество с Казахстаном. Президент Европейского Совета Шарль Мишель

По итогам переговоров достигнута договоренность поддерживать постоянные контакты на уровне внешнеполитических структур.

Елена Беляева
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