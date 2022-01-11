11:59 11.01.2022
Токаев предложил объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и акимов
Фото: Zakon.kz
Глава государства считает, что зарплаты у министров, акимов и депутатов вполне достаточные, передает Zakon.kz.
Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Административным госслужащим и бюджетникам продолжат поднимать зарплаты по возможности.