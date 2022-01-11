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Законодательство РК
12:29 11.01.2022

В Казахстане пересмотрят правила утильсбора

утильсбор оператор РОП Фото: pixabay
Выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить утилизационный сбор в Казахстане, передает Zakon.kz.
У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как положено в зарубежных странах.Глава государства РК

Президент отметил, что следует пересмотреть ставки самих сборов, а также что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.

Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработать и иные другие общественно-полезные способы использования его средств.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Оксана Житникова
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