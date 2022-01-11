В Казахстане пересмотрят правила утильсбора

У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как положено в зарубежных странах. Глава государства РК

Президент отметил, что следует пересмотреть ставки самих сборов, а также что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.