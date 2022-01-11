Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»

У нас есть Национальный фонд. Это финансовая опора нашей страны. Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд «Народу Казахстана». Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что это не фонд президента, правительства или какого-то другого госоргана.

Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет создан при администрации или правительстве. Будет создан отдельный авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой. Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников.