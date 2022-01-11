Токаев про безработицу среди молодежи: Перебиваются случайными заработками

Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Выпускники вузов, колледжей, а особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Мы это хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками, некоторые в поисках дохода могут переступить закон. Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

По словам президента, также важно создать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения. Он поручил правительству проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза – до 400 МРП (1 225 200 тенге).

Ранее на заседании в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов и создать специальную программу по привлечению лучших педагогов.