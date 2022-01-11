Скончался глава Европарламента
Об этом в Twitter написал его пресс-секретарь Роберто Куилло.
Причина смерти — осложнения, возникшие после нарушения работы иммунной системы. По данным представителя политика, тот умер в онкологическом центре в итальянском городе Авиано.
Сассоли был госпитализирован в онкологический центр в Авиано 26 декабря. 10 января Куильо объявил, что глава Европарламента отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет снова выставлять свою кандидатуру на выборах главы Европарламента. До этого, в сентябре 2021 года, его госпитализировали с воспалением легких в Страсбурге (оно не было вызвано COVID-19).
Давид Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции.
Окончил факультет политологии Флорентийского университета и до прихода в политику работал журналистом. В 2009 году стал депутатом Европарламента от Демократической партии Италии. В 2014 году был переизбран во второй раз, в том же году занял пост вице-председателя ЕП. Весной 2019 года был снова переизбран, а летом стал уже спикером Европарламента. Женат, двое детей.