19:17 11.01.2022
Инициативы вселяют уверенность в завтрашнем дне — Толеген Кунадилов
Фото: из личного архива Толегена Кунадилова
Руководитель городского филиала профсоюза Нур-Султана Толеген Кунадилов выразил мнение о выступлении главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает Zakon.kz.
Эксперт отметил, что организация трепетно относится ко всем политическим реформам в стране.
Ни для кого не секрет, что изначально эти события (митинги. – Прим. ред.) носили социально-экономический характер: повышение цен на продукты питания, удорожание ГСМ, отсутствие роста заработной платы. И мы не первый год выступаем на различных площадках с предложениями по системному решению данных вопросов. Сегодня это было услышано и озвучено президентом. Безусловно, обрадовало скорое рассмотрение пакета мер, направленных на улучшение дохода населения, а также разработка и принятие социального кодекса, где будут предусмотрены все эти инструменты и механизмы. Со своей стороны мы будем принимать непосредственное участие в реализации поставленных задач.Руководитель городского филиала профсоюза Нур-Султана Толеген Кунадилов
Он также рассказал о молодежной практике.
Молодежь часто сталкивается с вопросом трудоустройства после окончания вузов или специальных средних учебных заведений. Государственная программа по молодежной практике – хороший инструмент, но было мало грантов и был недостаточный уровень заработной платы. Толеген Кунадилов
Кунадилов подчеркнул, что социальное партнерство между профсоюзами, работодателями и государством необходимо улучшать и дальше.
Когда механизм работает на должном уровне, это помогает институту госуправления увеличить доверие населения, так как интересы всех сторон учтены. Мы видим, что концепция слышащего государства реализована – это вселяет уверенность в завтрашнем дне и дает определенный энтузиазм для дальнейшей работы и развития в целом.Толеген Кунадилов
Эффекта от некоторых инициатив президента, по словам Толегена Кунадилова, стоит ожидать уже в течение года.
Понятно, что это системные вопросы и все сразу не решить. Например, чтобы увеличить зарплаты, необходимо держать в коридоре инфляцию, индексировать к ней заработную плату. Однако в течение года-двух мы уже увидим плоды, которые как минимум будут предотвращать произошедшие события и развивать взаимодействие между населением и государством. Толеген Кунадилов