Инициативы вселяют уверенность в завтрашнем дне — Толеген Кунадилов

Эксперт отметил, что организация трепетно относится ко всем политическим реформам в стране.

Ни для кого не секрет, что изначально эти события (митинги. – Прим. ред.) носили социально-экономический характер: повышение цен на продукты питания, удорожание ГСМ, отсутствие роста заработной платы. И мы не первый год выступаем на различных площадках с предложениями по системному решению данных вопросов. Сегодня это было услышано и озвучено президентом. Безусловно, обрадовало скорое рассмотрение пакета мер, направленных на улучшение дохода населения, а также разработка и принятие социального кодекса, где будут предусмотрены все эти инструменты и механизмы. Со своей стороны мы будем принимать непосредственное участие в реализации поставленных задач. Руководитель городского филиала профсоюза Нур-Султана Толеген Кунадилов

Он также рассказал о молодежной практике.

Молодежь часто сталкивается с вопросом трудоустройства после окончания вузов или специальных средних учебных заведений. Государственная программа по молодежной практике – хороший инструмент, но было мало грантов и был недостаточный уровень заработной платы. Толеген Кунадилов

Кунадилов подчеркнул, что социальное партнерство между профсоюзами, работодателями и государством необходимо улучшать и дальше.

Когда механизм работает на должном уровне, это помогает институту госуправления увеличить доверие населения, так как интересы всех сторон учтены. Мы видим, что концепция слышащего государства реализована – это вселяет уверенность в завтрашнем дне и дает определенный энтузиазм для дальнейшей работы и развития в целом. Толеген Кунадилов

Эффекта от некоторых инициатив президента, по словам Толегена Кунадилова, стоит ожидать уже в течение года.