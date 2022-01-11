Зарубежные эксперты оценили речь Токаева

По мнению президента Института Высшей школы геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани, речь президента Токаева, обращенная к нации в эти неспокойные часы, заслуживает размышлений.

Прежде всего президент не скрывает серьезности кризиса, который является экономическим и социальным кризисом, но также и политическим. На самом деле он не только напоминает, что дал мандат на принятие мер, направленных на решение некоторых критических вопросов, связанных с повышением цен, но и уступил место каналам диалога для поиска политических решений в соответствии с уже начатыми реформами в условиях многих трудностей в период пандемии. Однако вступительные слова также связаны с выражениями, направленными на жесткое пресечение деятельности, считающейся незаконной. Президент Института Высшей школы геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани (Италия)

Внучка Нельсона Манделы выразила искренние соболезнования семьям погибших.

Ваше Превосходительство, в качестве старшей внучки Первого Президента ЮАР Нельсона Манделы и от имени своей семьи хотела бы отметить, что мы обеспокоены недавними событиями в Казахстане. В свете последнего развития ситуации хочу присоединиться к людям со всего мира, гражданам и друзьям Казахстана, чтобы выразить твердую солидарность с Республикой Казахстан. Насилие никогда не может быть подходящей реакцией для разрешения проблем или конфликта. Мой покойный дедушка Нельсон Мандела подчеркивал важность мира, стабильности, диалога и повышения качества жизни маргинализованных слоев населения. Поэтому выражаю восхищение патриотическим и храбрым духом Вашего Превосходительства, любовью и преданностью делу мирного разрешения ситуации, снятия напряженности, восстановления спокойствия и порядка, а также поддержания мира и безопасности в стремлении сделать Казахстан лучше для всех его жителей. В разгар суматохи и неопределенности, Ваше Превосходительство, Вы проявили мудрость и дальновидность, чтобы поддержать народ Казахстана в его усилиях по возвращению страны к нормальной жизни. Не сомневаюсь, что решение этих проблем Вами, Ваше Превосходительство, будет служить надежным наследием для будущих поколений в разрешении и управлении проблемами и конфликтами. Именно с этими мыслями, с готовностью помочь, выражаю свою решительную поддержку народу и правительству Казахстана, поощряя при этом призывы к немедленной деэскалации и диалогу. Хочу также выразить искренние соболезнования семьям погибших во время инцидентов и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении. Старшая внучка Нельсона Манделы, основатель и генеральный директор Фонда Т. Манделы Ндилека Мандела (ЮАР)

Комментарии депутатов Европейского парламента:

Я хочу выразить свою солидарность с народом Казахстана. Надеюсь, что в скором времени будет восстановлен закон и порядок. Примите мои глубокие соболезнования погибшим и пострадавшим. Депутат Европейского парламента (Фракция зеленых и Европейского свободного альянса) Татьяна Жданока

Депутат Рышард Чарнецки заявил, что в Европарламенте внимательно следят за политическими событиями в нашей стране.

Казахстан является очень важным партнером для Европейского союза, и мы поддерживаем все силы в стране, которые ведут к мирному процессу. Президент пообещал выдвинуть политические и экономические реформы в стране. В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС. Депутат Европейского парламента («Право и справедливость») Рышард Чарнецки