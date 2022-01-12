Новые министры принесли присягу в правительстве РК

Перед рассмотрением повестки заседания состоялась церемония принесения присяги новыми министрами.

Так, присягу принесли министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, министр юстиции РК Канат Мусин, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр энергетики РК Булат Акшулаков.