08:56 12.01.2022
Новые министры принесли присягу в правительстве РК
Фото: Сайт премьер-министра РК
На первом в этом году заседании правительства Казахстана новые министры принесли присягу и поклялись верно служить народу, передает корреспондент Zakon.kz.
Перед рассмотрением повестки заседания состоялась церемония принесения присяги новыми министрами.
Так, присягу принесли министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, министр юстиции РК Канат Мусин, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр энергетики РК Булат Акшулаков.
Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь!Зачитали новые министры текст присяги