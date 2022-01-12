Почти 60 сельских школ в Казахстане до сих пор не имеют доступа к интернету
Мажилисвумен отметила, что в разработке программных продуктов для образования видны значительные успехи, однако проводимая работа и полученные результаты, к сожалению, не имеют смысла для ряда сельских школ без качественного интернета.
На сегодня из 7550 школ 58 вообще не имеют подключения (к интернету. – Прим. ред.). В 192 скорость настолько низкая, что запустить обыкновенный интернет-сайт практически невозможно, а об интерактивных сервисах не может быть и речи. И данную тенденцию мы наблюдаем не только на практике. Различия мы видим на этапе планирования и целеполагания. В настоящее время в нормативных документах министерства для городской и сельской школы установлены разные параметры качества интернета. Для села достаточная скорость в несколько раз ниже, чем для городской школы. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова
По ее словам, такой подход увеличивает разрыв в качестве знаний школьников, что недопустимо.
В связи с этим депутат считает необходимым:
продолжить работу по методологическому сопровождению интеграции в Единую образовательную онлайн-платформу качественного контента;
пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ;
совместно с Министерством цифрового развития и операторами связи провести переоценку возможностей каналов связи и имеющегося оборудования с учетом требований новых программных продуктов;
разработать дорожную карту по снижению цифрового неравенства в образовательной среде педагогов и учащихся.