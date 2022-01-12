Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 13 января

Антициклон будет оказывать влияние на север и северо-западные регионы РК, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны под влиянием южных циклонов и фронтальных разделов пройдет снег, на юге, юго-востоке, юго-западе – дождь, снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в центре, на севере – низовая метель. РГП «Казгидромет»

На южной половине Акмолинской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере и юге области – туман.

На юге, севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя –усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области – гололед, на юго-западе, в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается метель, ночью на востоке области – туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, утром и днем на юге области –гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области – туман.

На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Мангистауской, на юге, востоке Актюбинской, на востоке Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, ночью и утром на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман.