Более двух тысяч человек прибыли в Нур-Султан из стран, где выявили «омикрон-штамм»

Сархат Бейсенова отметила, что власти города продолжают профилактические работы среди лиц, прибывающих из-за рубежа. Так, по ее словам, в период с 12 декабря 2021 года по 12 января текущего года в город прибыли из стран, где зарегистрирован штамм «омикрон», 2247 пассажиров.

Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и меднаблюдение. Среди них на момент прибытия не было выявлено больных КВИ. Но в дальнейшем у одного из них был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон» – он прибыл в столицу 16 декабря с отрицательным результатом ПЦР-теста, но 22 декабря обратился за медпомощью с болью в горле, после был обследован, и материал с положительным результатом был направлен нами на секвенирование. По результатам молекулярно-генетических исследований в одной пробе был выявлен штамм «омикрон». Отмечу, что пациент ранее был ревакцинирован, в результате чего перенес болезнь в легкой форме и в настоящее время полностью вылечился. Главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова

Главный санврач столицы отметила, что новый «омикрон-штамм» коронавируса быстро распространяется и уже выявлен в 126 странах мира, даже там, где зафиксирован высокий уровень коллективного иммунитета.

Для полноценной защиты от нового штамма требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация. Отмечу, что в столице полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 459 911 человек, или 64,6%. Два года мы живем в условиях пандемии. Когда думали, что эпидситуация стабилизировалась, появилась новая угроза – «омикрон-штамм». Он в 5-7 раз более заразен, чем штаммы, которые выявлялись до него, симптомы заболевания проявляются у зараженного человека через день-два, при этом сохраняется высокий риск повторного заражения в краткосрочной перспективе. Сархат Бейсенова

В этой связи глава ведомства призвала жителей вакцинироваться и ревакцинироваться против КВИ. По ее данным, по городу в настоящее время повторной иммунизации подлежат 244 824 человека, из которых всего 24 037, или 9,8% человек, прошли эту процедуру.