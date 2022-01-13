В 14 регионах Казахстана отменен «красный» уровень террористической опасности

По данным комитета, на текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована.

По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (далее – РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Пресс-служба КНБ РК

При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков.

Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический «красный» уровень террористической опасности сохраняется.

Решение принято руководителем РОШ – председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611 «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма».