В Алматы простились с подполковником Вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым

Заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Его подвиг будет всегда служить примером мужества и офицерской чести, образцом исполнения воинского долга.

Фото: акимат Алматы

Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Фото: акимат Алматы

Аким города сообщил, что семье Сандибека Хаирова оказана материальная помощь, также будет выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.