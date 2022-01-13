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12:19 13.01.2022

В Алматы простились с подполковником Вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым

Прощание с подполковником вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым Фото: акимат Алматы
В Алматы состоялась церемония прощания с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города, передает Zakon.kz.

Заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Его подвиг будет всегда служить примером мужества и офицерской чести, образцом исполнения воинского долга.

Прощание с подполковником вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым

Фото: акимат Алматы

Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Прощание с подполковником вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым

Фото: акимат Алматы

Аким города сообщил, что семье Сандибека Хаирова оказана материальная помощь, также будет выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.

Анастасия Стативкина
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