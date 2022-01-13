Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:44 13.01.2022

В Казахстане разработали перечень запрещенных к содержанию в домах животных

перечень запрещенных животных Фото: pexels
Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, и перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, вошли кобры, все змеи мамб, тайпанов, бумсланг (древесный уж), все виды винных змей, питоны, ложноногие змеи, цепочная гадюка, тигровый гремучник, змея песчаная эфа, габонская гадюка, ящерицы ядозубы и комодский варан.

Также запрещены все виды крокодилов, ряд земноводных, паукообразных, в том числе каракурты, скорпионы, тарантулы, тюлени, моржи, медведи, львы, леопарды, рыси, слоны, кенгуру, бегемоты, различные виды обезьян и т.д.

В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, вошли:

  • американский стаффордширский терьер (амстафф)

  • стаффордширский бультерьер, бультерьер

  • американский питбультерьер (питбуль)

  • английский бульдог

  • немецкий и аргентинский дог

  • бульмастиф, мастиф, тибетский мастиф

  • ротвейлер, доберман

  • кавказская, среднеазиатская, южнорусская, немецкая овчарка

  • московская сторожевая, сенбернар, боксер

  • хаски, аляскинский маламут, шарпей и др.

Полный спиcок можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 27 января.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
12.01.2022
Какое наказание грозит за покупку украденного
12.01.2022
Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП
12.01.2022
Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня
12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости