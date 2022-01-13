В Казахстане разработали перечень запрещенных к содержанию в домах животных
Так, в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, вошли кобры, все змеи мамб, тайпанов, бумсланг (древесный уж), все виды винных змей, питоны, ложноногие змеи, цепочная гадюка, тигровый гремучник, змея песчаная эфа, габонская гадюка, ящерицы ядозубы и комодский варан.
Также запрещены все виды крокодилов, ряд земноводных, паукообразных, в том числе каракурты, скорпионы, тарантулы, тюлени, моржи, медведи, львы, леопарды, рыси, слоны, кенгуру, бегемоты, различные виды обезьян и т.д.
В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, вошли:
американский стаффордширский терьер (амстафф)
стаффордширский бультерьер, бультерьер
американский питбультерьер (питбуль)
английский бульдог
немецкий и аргентинский дог
бульмастиф, мастиф, тибетский мастиф
ротвейлер, доберман
кавказская, среднеазиатская, южнорусская, немецкая овчарка
московская сторожевая, сенбернар, боксер
хаски, аляскинский маламут, шарпей и др.
Полный спиcок можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 27 января.