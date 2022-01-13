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Законодательство РК
15:42 13.01.2022

В Алматы планируют увеличить расходы на безопасность и общественный порядок

бюджет Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы планируют пересмотреть городской бюджет. Подготовлен проект поправок в решение маслихата города от 14 декабря 2021 года «О бюджете города Алматы», сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить бюджет города на 2022-2024 годы, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

Доходы – 1 035 714 024 тыс. тенге (в прежней редакции 1 030 714 024 тыс. тенге), в том числе:

  • налоговые поступления – 818 018 325 тыс. тенге (было 813 018 325 тыс. тенге);

  • неналоговые поступления – 4 099 585 тыс. тенге;

  • поступления от продажи основного капитала – 35 369 200 тыс. тенге;

  • поступления трансфертов – 178 226 914 тыс. тенге;

Затраты – 982 930 532 тыс. тенге (было 977 930 532 тыс. тенге).

Чистое бюджетное кредитование – 14 097 244 тыс. тенге.

Сальдо по операциям с финансовыми активами – 41 099 396 тыс. тенге, в том числе:

  • приобретение финансовых активов – 41 436 396 тыс. тенге;

  • дефицит (профицит) бюджета – -2 413 148 тыс. тенге;

  • финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 2 413 148 тыс. тенге.

Расходы на государственные услуги общего характера – 8 025 934 тыс. тенге.

Расходы на оборону – 6 354 778 тыс. тенге.

Расходы по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности – 24 786 119 тыс. тенге (было 21 786 119 тыс. тенге).

Расходы на образование – 280 527 597 тыс. тенге.

Расходы на здравоохранение – 41 235 175 тыс. тенге.

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме – 36 299 879 тыс. тенге.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме – 140 358 266 тыс. тенге.

Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 33 034 927 тыс. тенге.

Расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование в сумме – 21 585 731 тыс. тенге.

Расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 7 455 360 тыс. тенге.

Расходы на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме – 3 674 594 тыс. тенге.

Расходы на транспорт и коммуникации – 112 173 639 тыс. тенге.

Прочие расходы – 75 783 602 тыс. тенге (было 73 783 602 тыс. тенге).

Проект решения маслихата размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 января.

Лариса Черненко
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