Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:42 13.01.2022

Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал австралийского турнира

Теннис 1/4 финала Сидней Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана проиграл в четвертьфинале престижного турнира Sydney Tennis Classic, сообщает Zakon.kz.

13 января казахстано-пакистанский дуэт в четвертьфинале данных соревнований уступил Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Поласеку (Словакия) – 6:3, 3:6, 12:14.

Ранее на этом же турнире другой казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с Франко Скугором из Хорватии не сумел пробиться в 1/4 финала. Они проиграли представителям Австралии Алексею Попырину и Мэтту Риду – 3:6, 1:6.

Теннис 1/8 финала Сидней

Фото: ktf.kz

Порадовала своих болельщиков казахстанка Анна Данилина, которая в тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии прошла в четвертьфинал турнира WTA в Сиднее. Казахстано-бразильская пара на стадии 1/8 финала оказалась сильнее Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2.

Куандык Шынасилов
Голубев Андрей Австралия
Задержаны два бывших заместителя экс-главы КНБ Карима Масимова
13.01.2022
В Нур-Султане установлен высокий уровень террористической опасности
13.01.2022
В Казахстане изменились правила въезда из-за рубежа
13.01.2022
Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РК приближается к 10 тысячам
13.01.2022
Зарплаты медиков, педагогов и соцработников повышены в Казахстане
13.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости