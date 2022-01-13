Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал австралийского турнира

13 января казахстано-пакистанский дуэт в четвертьфинале данных соревнований уступил Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Поласеку (Словакия) – 6:3, 3:6, 12:14.

Ранее на этом же турнире другой казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с Франко Скугором из Хорватии не сумел пробиться в 1/4 финала. Они проиграли представителям Австралии Алексею Попырину и Мэтту Риду – 3:6, 1:6.

Фото: ktf.kz

Порадовала своих болельщиков казахстанка Анна Данилина, которая в тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии прошла в четвертьфинал турнира WTA в Сиднее. Казахстано-бразильская пара на стадии 1/8 финала оказалась сильнее Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2.