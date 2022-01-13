Глава МОН рассказал, как собирается исполнять поручения президента

Касым-Жомарт Токаев дал правительству страны ряд важных поручений во время выступления на заседании Мажилиса, в том числе были поставлены задачи перед Министерством образования.

Они направлены на обеспечение доступа к качественному образованию.

По словам министра, ведомство уже приступило к исполнению прозвучавших поручений. На своей странице в Facebook он рассказал подробности.

Планируется принять норму по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении. Уверен, что такая поддержка со стороны государства является необходимой мерой, мы все во время недавних трагических событий были свидетелями героизма людей, защищавших граждан ценой собственной жизни. Глава МОН Асхат Аймагамбетов

По поводу привлечения лучших педагогов в регионы, где наблюдается кадровый дефицит и имеется большой разрыв в качестве знаний, по словам министра, разрабатывается специальная программа с соответствующим пакетом мер поддержки.

Для того, чтобы педагоги были заинтересованы в работе в данных областях, мы предлагаем такие меры, как соцподдержка, установление повышающего коэффициента зарплаты, предоставление жилья или компенсация стоимости аренды жилья, компенсация оплаты коммунальных услуг и т.д. Глава МОН Асхат Аймагамбетов

По его словам, такой соцпакет будет предоставлен педагогам, которые пройдут специальную процедуру, будут соответствовать определенным критериям и перейдут на работу в определенные школы.

Некоторые детали еще обсуждаются.

Еще одно направление – это открытие филиалов пяти зарубежных вузов.

Как отметил министр, эта мера, помимо прочего, позволит улучшить конкуренцию среди отечественных университетов.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Так, в сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester).

Кроме того, прорабатывается вопрос о передаче Университета им. М. Козыбаева в доверительное управление Университету Аризоны.

Для увеличения доступа молодежи западных регионов страны к высшему образованию там будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Также в соответствии с поручением президента идет работа по открытию филиала ведущего российского вуза технического направления. Министр образования Асхат Аймагамбетов

Помимо этого, ведутся переговоры с рядом зарубежных топовых вузов по открытию их филиалов.

Также планируется выделение дополнительных грантов по техническому направлению подготовки для поступающих из регионов с большим разрывом в качестве образования.

Данные целевые гранты будут выделяться для обучения в ведущих вузах страны.

При этом предлагается в качестве одного из условий закрепить отработку выпускников по основному месту жительства.

Кроме того, уже в текущем году будет увеличено количество грантов для обучения в вузах по техническому направлению подготовки.