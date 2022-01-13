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17:20 13.01.2022

Данилина выиграла два матча за день и вышла в полуфинал Sydney Classic

Теннис 1/4 финала Сидней Фото: ktf.kz
13 января казахстанская теннисистка Анна Данилина, выступающая на международном турнире в Сиднее, выиграла два поединка в парной категории, сообщает Zakon.kz.

Анна выступает на кортах Сиднея в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.

Ранним утром Данилина со своей напарницей преподнесли сенсацию, обыграв третьих сеяных этих соревнований Домбровски (Канада) /Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2. Затем, в конце игрового дня, казахстано-бразильская пара в напряженном трехсетовом поединке переиграла россиянок Александрову и Дзаламидзе – 5:7, 7:5, 10:8.

Теперь дуэт Данилина-Майя 14 января встретится с представительницами Японии – парой Аояма-Шибахара в борьбе за выход в финальную часть турнира.

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