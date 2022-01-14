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Законодательство РК
10:31 14.01.2022

В Алматы ужесточают карантин

алматы, карантин, ужесточение, постановление Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала постановление «О дальнейших мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы», передает Zakon.kz.

Населению города Алматы необходимо строго соблюдать следующие требования:

  1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек;

  2. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) – ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;

  3. при получении положительного результата ПЦР-исследования («красный» статус) и при близком контакте с больным («желтый» статус) COVID-19 (близкий контакт) и отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 – режим самоизоляции в течение 14 дней.

Согласно документу, «вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих «зеленый» статус Ashyq с 15 января»; «запрет на проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек».

Установлен запрет, независимо от участия в проекте Ashyq:

  • деятельности концертных залов, театров, цирков, филармоний;

  • проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

  • проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

  • деятельности ночных клубов;

  • обслуживания барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

  • проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Также санврач постановила перевести:

  • на дистанционную форму работы не менее 70% персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства;

  • организацию обучения на объектах образования (школы) независимо от форм собственности на дистанционный формат;

  • организацию работы вузов и колледжей для студентов всех курсов обеспечить в смешанном формате обучения: все лекции – онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном формате по гибкому графику. Обучение вакцинированных  студентов, завершивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения;

  • обучение в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий – в штатном режиме, групповых занятий – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей и взрослых индивидуальных и  групповых занятий до 10 человек – в штатном режиме.

Управлению общественного здоровья города Алматы: 1) обеспечить ревакцинацию медицинских работников и лиц старше 60 лет вакциной Комирнати (Pfizer); 2) активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города, – говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 14 января.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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