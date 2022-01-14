В Алматы ужесточают карантин

Населению города Алматы необходимо строго соблюдать следующие требования:

запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек;

при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) – ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;