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Законодательство РК
13:23 14.01.2022

АвтоЦОНы заработали в Алматы

автоцоны, алматы, работа, возобновление Фото: gov.kz
В Алматы возобновили работу автоЦОНы, передает Zakon.kz.
С 14 января автоЦОНы по Алматы возобновили свою работу. График работы – с 09:00 до 18:00 (понедельник – пятница).Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

Также в ведомстве подчеркнули, что спецЦОНы в Алматинской и Жамбылской областях все еще закрыты.

О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

В ведомстве отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией при посещении отделов ЦОН клиентам необходимо соблюдать меры санитарной безопасности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

Необходимую информацию по госуслугам можно получить по номеру «1414» и на официальных страничках gov4c.kz в Instagram и Facebook.

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