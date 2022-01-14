13:23 14.01.2022
АвтоЦОНы заработали в Алматы
Фото: gov.kz
С 14 января автоЦОНы по Алматы возобновили свою работу. График работы – с 09:00 до 18:00 (понедельник – пятница).Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
Также в ведомстве подчеркнули, что спецЦОНы в Алматинской и Жамбылской областях все еще закрыты.
О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
В ведомстве отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией при посещении отделов ЦОН клиентам необходимо соблюдать меры санитарной безопасности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
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