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Законодательство РК
14:16 14.01.2022

Украденные из магазинов Алматы товары изъяли у мародеров в Алматинской области

беспорядки в Алматы Фото: Zakon.kz
Дома у подозреваемых были обнаружены вещи, огнестрельное оружие и бытовая техника, которую они предположительно вынесли из магазинов во время беспорядков в Алматы, передает Zakon.kz.
9 января в Енбекшиказахское РУП поступило сообщение о том, что житель города Есика в момент беспорядков вместе со своим знакомым принимал участие в погромах и кражах магазинов города Алматы. У них дома находится похищенное имущество. Сообщение было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 2, 3 УК РК.Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что полицейские задержали 20-летнего жителя города Есика и 24-летнего жителя села Кызылжар. В ходе обыска у них изъяты кухонные ножи, газовые плиты, спортивные и детские вещи (джинсы, кофты, куртки, кроссовки, туфли), несколько канистр антифриза, 10 емкостей моторного масла, 18 банок энергетических напитков.

В подполье у одного из мародеров найдены огнестрельное оружие с 12 патронами, граната и резиновая дубинка полицейских, стоявших на оцеплении во время массовых беспорядков.

Как выяснилось, задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, но избежали наказания в связи с примирением. По их словам, технику, вещи и предметы они похитили в Алматы из магазинов «Технодом» и Sulpak. Масло, антифриз, напитки, взяли с АЗС Royal Petrol и Sinooil. Оружие во время беспорядков им на улице дал какой-то незнакомый мужчина. Похищенное они хотели продать, вырученные деньги – использовать. Задержанные, вещдоки и автомашина Subaru Legacy, на которой перевозилось добытое преступным путем, направлены по подследственности в ДП города АлматыПресс-служба ДП Алматинской области
Оксана Житникова
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