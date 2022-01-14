Украденные из магазинов Алматы товары изъяли у мародеров в Алматинской области

9 января в Енбекшиказахское РУП поступило сообщение о том, что житель города Есика в момент беспорядков вместе со своим знакомым принимал участие в погромах и кражах магазинов города Алматы. У них дома находится похищенное имущество. Сообщение было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 2, 3 УК РК. Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что полицейские задержали 20-летнего жителя города Есика и 24-летнего жителя села Кызылжар. В ходе обыска у них изъяты кухонные ножи, газовые плиты, спортивные и детские вещи (джинсы, кофты, куртки, кроссовки, туфли), несколько канистр антифриза, 10 емкостей моторного масла, 18 банок энергетических напитков.

В подполье у одного из мародеров найдены огнестрельное оружие с 12 патронами, граната и резиновая дубинка полицейских, стоявших на оцеплении во время массовых беспорядков.