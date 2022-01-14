Рукопожатие с малышом – что известно о военном с трогательного фото

Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан сообщил в Facebook, что Шахрух Хасанов – солдат Национальной гвардии Казахстана. Он ефрейтор, служит в военной части 6698 Южного регионального командования Нацгвардии.

Мужчина заступил на службу по тревоге 4 января. Его подразделение следило за порядком у акимата Шымкента.

Фото было сделано 7 января. Во время несения службы к солдату прибежал малыш и поздоровался. Солдат не стал его отталкивать, пожал ему руку, погладил по голове и отправил к отцу. По словам отца, малыш несколько дней сидел дома и очень был рад прогулке. Именно этот момент запечатлели журналисты телеканала OTYRAR TV. Шынгыс Мукан

Ефрейтор Шахрух Хасанов служит в Национальной гвардии 10 лет. Женат, отец двоих сыновей, которые желают пойти по стопам отца.

Фото: Facebook/Shyngys Muqan

Это не первое фото военного с ребенком, которое умилило казахстанцев. В 2019 году в день президентских выборов на несанкционированном митинге в Нур-Султане двухлетняя девочка подбежала к солдатам Нацгвардии и вручила одному из них одуванчик. Позже выяснилось, что солдата зовут Шамиль Мухитдинов.