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Законодательство РК
16:42 14.01.2022

В Алматинской области ужесточают карантин

постановление санврача Фото: акимат области
Заместитель главного государственного санитарного врача 14 января подписал постановление «Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области», сообщает Zakon.kz.

В частности, более 600 учащихся средних школ переводят на дистанционое обучение.

В вузах предусмотрен смешанный формат обучения: лекции – онлайн, по гибкому графику – практические, лабораторные, семинарские – штатно.

Детские сады будут работать штатно с письменного согласия родителей.

Вместе с тем запрещена деятельность концертных залов, филармоний, цирков, проведение коллективных мероприятий, в том числе в храмах и мечетях.

Также запрещена работа:

  • конференций, выставок, форумов, ночных клубов;

  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания;

  • массовых мероприятий (свадьбы, банкеты, юбилеи и т.д.), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

На удаленную работу переводится не менее 70% сотрудников, независимо от их вакцинации и ревакцинации.

Более подробно можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 17 января.

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