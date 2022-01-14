Дело LRT: Ардана и Султанбекова пригласили на допрос в Нур-Султан

Сообщается, что межведомственная следственно-оперативная группа прокуратуры Нур-Султана расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова, председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и других людей по факту хищения бюджетных денег, выделенных на реализацию проекта «Новая транспортная система Астаны» LRT, BRT/ITS.

Собранные доказательства позволили правоохранительным органам квалифицировать деяния подозреваемого Султанбекова по статьям:

176 («Неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы»),

235 («Создание и руководство организованной группой с целью совершения нескольких преступлений») Уголовного кодекса РК в редакции 1997 года,

189 («Неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы») действующего УК.

Деяния Ардана квалифицированы по статьям:

176 («Неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы») УК от 16.07.1997 года,

262 («Участие в организованной преступной группе с использованием служебного положения»),

189 («Неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы») действующего УК.

В связи с нахождением подозреваемых Султанбекова и Ардана вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки прокуратура города, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации их деяний в средствах массовой информации. Прокуратура

Для участия в объявлении постановлений и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Султанбекову и Ардану необходимо явиться в административное здание прокуратуры города Нур-Султана по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 31.

Для участия в следственных действиях подозреваемые вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемыми или их законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Ранее подозреваемые Султанбеков и Ардан вызывались прокуратурой города Нур-Султана на 12 января текущего года для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке. Прокуратура

Подозреваемые находятся в бегах. Они объявлены в международный розыск по красному бюллетеню – для ареста и экстрадиции. Антикоррупционная служба сообщала, что Талгат Ардан находится в Турции, и турецкие правоохранительные органы проводят «мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию». Канат Султанбеков находится в США, но задержать и экстрадировать его не могут, потому что красный бюллетень по законодательству США не является основанием для задержания, если разыскиваемый не нарушил миграционный режим. Кроме того, экстрадиция Султанбекова усложняется тем, что между Казахстаном и США нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.