Часть школ в Костанайской области переведены на онлайн-обучение

В частности, говорится, что обучение в школах областного центра, городов, районных центров, где до 600 учащихся, работают в штатном режиме обучения.

Школы, в которых более 600 учащихся, переведены на дистанционный формат обучения.

Сельские школы работают в штатном формате обучения.

1-2 классы – также в штатном формате обучения, 3-5 классы – дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

Обучение студентов колледжей и вузов предусмотрено в смешанном формате обучения: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Обучение во внешкольных организациях – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей с ограниченными возможностями/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек – в штатном режиме.

Постановление вступает в силу с 15 января 2022 года.