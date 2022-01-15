Лишь один регион Казахстана остался в «зеленой» зоне

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 января 2022 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне – Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области.

В «зеленой» зоне осталась Северо-Казахстанская область.