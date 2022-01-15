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10:12 15.01.2022

Лишь один регион Казахстана остался в «зеленой» зоне

Врачи Фото: Zakon.kz
ВКО и Туркестанская область перешли в «желтую» зону по распространению коронавируса. В «зеленой» зоне остается только СКО, передает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 января 2022 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне – Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области.

В «зеленой» зоне осталась Северо-Казахстанская область.

Ирина Мишура
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