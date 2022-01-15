11:20 15.01.2022
Как спасали пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Очевидец рассказал, что происходило в алматинском аэропорту вечером 5 января, когда на его территорию ворвались мародеры. Сотрудники эвакуировали пассажиров на свой страх и риск, передает Zakon.kz.
Трогательная история о спасении и проявленном сотрудниками аэропорта Алматы мужестве появилась в группе Казахстанский Клуб Любителей Авиации на Facebook.
Как пишет пользователь с ником Moon Su Kim, рейс авиакомпании Asiana Airlines OZ577 приземлился 5 января в 19:50, уже после того, как в здание пассажирского терминала аэропорта Алматы ворвались экстремисты и мародеры.
Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели техникой. Ситуация была просто неописуемо ужасной и безвыходной, особенно для тех пассажиров и экипажа, которые оставались на борту воздушного судна.
По его словам, сотрудники аэропорта проявили героизм, сильный дух и высочайший профессионализм, до конца спасая пассажиров в условиях полной эвакуации аэропорта.
Имея в распоряжении одну машину и перронный автобус, они высадили пассажиров рейса OZ577, перевезли в безопасное место и всячески оказывали поддержку. Делали одиночные вылазки, скрываясь от преступников, и пытались эвакуировать пассажиров с других самолетов, которые, в свою очередь, отказались покидать самолет. Хочу поблагодарить их еще раз и показать всем, что у нас есть герои.