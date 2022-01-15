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Законодательство РК
21:19 15.01.2022

4578 человек пострадали во время беспорядков и террористических атак в РК

Заявление Генпрокуратуры и Минздрава Фото: Zakon.kz
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК сообщил, что в период беспорядков в морги было доставлено 225 тел, сообщает Zakon.kz.

Из них часть принадлежит участникам терактов, бандитов. Погибло 19 полицейских и военных.

Всего пострадали 4578 человек.

Эти цифры предварительные и будут еще уточнятся. Не исключена вероятность, что данные изменятся. Но Серик Шалабаев заверил, что каждый факт детально изучается и по завершении следствия им будет дана правовая оценка.

Константин Вноровский
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