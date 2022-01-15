21:19 15.01.2022
4578 человек пострадали во время беспорядков и террористических атак в РК
Фото: Zakon.kz
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК сообщил, что в период беспорядков в морги было доставлено 225 тел, сообщает Zakon.kz.
Из них часть принадлежит участникам терактов, бандитов. Погибло 19 полицейских и военных.
Всего пострадали 4578 человек.
Эти цифры предварительные и будут еще уточнятся. Не исключена вероятность, что данные изменятся. Но Серик Шалабаев заверил, что каждый факт детально изучается и по завершении следствия им будет дана правовая оценка.