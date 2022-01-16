Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан

Как следует из ответа Комитета административной полиции МВД РК, по закону «О чрезвычайном положении» лица, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются полицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов – до установления их личности, но не более чем на 48 часов. Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

В целом при введении чрезвычайного положения предусматриваются такие меры и временные ограничения, как проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр находящихся при задержанных лицах вещей и транспортных средств.

Как пояснил адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Александр Лисиченко, останавливать людей, проверять их документы, производить досмотр в период чрезвычайного положения могут и полицейские, и военнослужащие, и сотрудники Национальной гвардии.

Это предусмотрено профильными законами, регламентирующими деятельность всех структур. В период чрезвычайного положения все эти лица наделены правом проводить досмотр граждан, остановленных на улице. Как показывает практика, патрули, которые у нас занимаются охраной общественного порядка во время ЧП, состоят из представителей органов внутренних дел, либо военнослужащих, либо Национальной гвардии. Адвокат Александр Лисиченко

По словам адвоката, досмотр граждан проводится на том основании, если сотрудник, производящий досмотр, усматривает в человеке какие-либо признаки совершения им правонарушения, либо признаки нарушения чрезвычайного положения, комендантского часа и прочее. Всех подряд останавливать и досматривать без каких-либо обоснованных на то подозрений – незаконно.

В МВД объяснили, что в период чрезвычайного положения комендант местности своими приказами и распоряжениями вводит ограничения для жителей, чтобы не покидали на установленный срок место своего постоянного пребывания. Нарушители этого требования, не являющиеся жителями данной местности, выдворяются за ее пределы за их счет. Нарушение правил и запретов влечет административную или уголовную ответственность. Поэтому лица, нарушившие установленный режим, могут быть задержаны и доставлены в органы полиции в законодательном порядке.

Дополнительными поводами задержания человека в период чрезвычайного положения могут послужить нарушение комендантского часа, нарушение положений и ограничений, введенных в связи с чрезвычайным положением. К примеру, если у человека визуально определяются какие-то признаки совершения преступления: наличие огнестрельного или холодного оружия или на его одежде видны следы крови или какие-то повреждения и так далее, то в таких случаях можно останавливать, задерживать. Задержать таких граждан и доставить в правоохранительные органы могут как представители полиции, так и внутренних войск, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности. Александр Лисиченко

Доставить человека в органы внутренних дел можно только тогда, когда есть основания полагать, что он совершил какое-либо правонарушение –административное или уголовное.

Как говорят в МВД, по закону частная жизнь граждан, личная и семейная тайна находятся под охраной закона. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Обыск и выемка могут быть произведены при досудебном расследовании по мотивированному постановлению с санкции следственного судьи.

Но в исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что подлежащий изъятию объект может быть использован в преступных и других незаконных целях, выемка может быть произведена без санкции следственного судьи, по постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, но в последующем эти материалы должны быть направлены следственному судье в суточный срок. Если это было сделано незаконно, то результаты выемки не могут быть допущены в качестве доказательств по делу.

Этот вопрос несколько сложный с правовой точки зрения. Осмотр мобильного телефона и его содержимого должен быть произведен только с санкции следственного суда либо с согласия лица. Сотрудник, который производит досмотр, не имеет права требовать, он имеет право просить. Если гражданин отказывается, сотрудник принимает решение. А забирать телефон и принудительно его досматривать он не может, иначе это уже выемка. А выемка мобильного телефона должна быть произведена только с санкции следственного суда. Александр Лисиченко

Имеются правовые моменты, на которые нужно обращать внимание. Вопрос выемки мобильного телефона лежит в плоскости досудебного расследования по конкретному уголовному делу. Но в режиме чрезвычайного положения никакого конкретного уголовного дела в отношении лица, у которого производят досмотр, не расследуют. То есть действия проводятся, скорее, административного законодательства.

Поэтому в условиях режима ЧП сотрудник, которому лицо отказало в предоставлении мобильного телефона для осмотра, имеет право при наличии других оснований: допустим, если в машине имеются какие-то другие изъятые вещи, документы, свидетельствующие, что это правонарушитель, не изымая этот мобильный телефон, доставить лицо в органы внутренних дел для проведения дальнейшей проверки и решения вопроса об изъятии у него мобильного телефона в установленном законом порядке. Александр Лисиченко

Если человек считает, что действия сотрудника полиции неправомерны, он имеет право не показывать ему свой мобильный телефон. Но если действия сотрудника явно правомерны и гражданин при этом сопротивляется действиям сотрудников, то в его действиях уже будут признаки правонарушения – оказание сопротивления сотруднику власти.

Основанием для досмотра сотового телефона гражданина могут послужить сведения, которые бы свидетельствовали о том, что гражданин занимается рассылкой каких-то сообщений, призывающих к массовым беспорядкам, к совершению противоправных действий и так далее. А что именно об этом может свидетельствовать, это уже от конкретной ситуации зависит. Например, при осмотре машины в ней обнаруживается оружие, которое по внешним признакам было похищено из какого-либо оружейного магазина. Соответственно, нужно проверить, с кем он связывался. Может быть, он это оружие вез для того, чтобы передать кому-то. В данном случае это является основанием для проверки мобильного телефона. Александр Лисиченко

Если гражданин не предоставляет мобильный телефон, сотрудники имеют право задержать его и доставить для дальнейшего разбирательства в органы внутренних дел. При чрезвычайном положении – в комендатуру.