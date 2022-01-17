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Законодательство РК
09:12 17.01.2022

Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»

тимур кулибаев, атамекен Фото: atameken.kz
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», передает Zakon.kz.

Его обращение к членам президиума НПП РК «Атамекен» разместили на сайте нацпалаты.

С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.Тимур Кулибаев

Особую признательность за совместную содержательную работу он выразил большому коллективу «Атамекен» – от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов.

Тимур Кулибаев занимал данную должность с сентября 2013 года.

Динара Халдарова
Кулибаев Тимур
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