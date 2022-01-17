Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»

Его обращение к членам президиума НПП РК «Атамекен» разместили на сайте нацпалаты.

С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей. Тимур Кулибаев

Особую признательность за совместную содержательную работу он выразил большому коллективу «Атамекен» – от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов.

Тимур Кулибаев занимал данную должность с сентября 2013 года.