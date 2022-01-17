09:12 17.01.2022
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»
Фото: atameken.kz
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», передает Zakon.kz.
Его обращение к членам президиума НПП РК «Атамекен» разместили на сайте нацпалаты.
С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.Тимур Кулибаев
Особую признательность за совместную содержательную работу он выразил большому коллективу «Атамекен» – от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов.
Тимур Кулибаев занимал данную должность с сентября 2013 года.