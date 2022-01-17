Пять казахстанских шорт-трекистов примут участие в Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков огласил список из пяти спортсменов, которые представят честь страны на будущих Олимпийских играх в Китае. В состав олимпийской сборной Казахстана вошли: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Эти спортсмены заработали свое право участия на Олимпийских играх – 2022 через квалификационные этапы Кубка мира. Все они сейчас проводят последний этап подготовки в Пекину, им помогают другие члены нашей сборной, поддерживая скоростной режим на тренировках. Им осталось только оформить необходимые бумаги и пройти специальные антиковидные процедуры. Мадыгали Карсыбеков

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут с 5 по 16 февраля в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний будут разыграны девять комплектов наград, по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной эстафете.