Отголоски массовых беспорядков: как совладать с тревогой

В начале января террористы вовлекли мирный Казахстан в волну насилия. Людей били и убивали, крушили здания и машины, грабили магазины и угрожали расправой. Состояние страха и тревоги усиливалось шокирующими кадрами погромов, распространяющимися в социальных сетях.

Тысячи людей пострадали физически, находясь в эпицентре событий. Еще десятки тысяч пострадали психологически, они испытывают стресс и могут нуждаться в психологической помощи. Психолог Алиса Акмаева

Фото: из личного архива Алисы Акмаевой

По словам специалиста, о произошедших событиях однозначно стоит говорить с детьми. Самое главное – не пытаться лукавить, придумывая, что это были салюты. От ребенка не нужно скрывать происходящее, особенно если взрослые сами испытали потрясение.

Важно давать информацию в той форме, которая доступная ребенку в зависимости от возраста, поясняет Алиса Акмаева. Например, пятилетнему малышу важно объяснить, что это плохие люди, бандиты, что выходить на улицу сейчас небезопасно. Подростку уже можно более подробно рассказать о том, почему беспорядки произошли и к чему привели.

До детей важно донести всю серьезность ситуации без эмоционального окраса. Сказано не выходить – это, в первую очередь, вопрос безопасности. Нужно обсуждать с подростками информацию, ведь в соцсетях могут донести иную точку зрения. Неизвестно, какие комментарии прочитает ребенок. Лучшим в таком случае будет вместе осматривать посты и обсуждать их. Алиса Акмаева

Психолог отмечает, что тревога и страх – это естественные реакции взрослых на информацию об угрозе жизни и здоровью людей. Справиться со стрессом поможет несколько простых советов.

Сейчас ситуация успокаивается. Те, кто были в состоянии шока, могут начать разговаривать с теми, кто может поддержать – друзья, коллеги, семья. Есть также линия психологической поддержки – «1414». А вот перепалки в соцсетях, вымещение злобы через свое мнение относительно беспорядков не помогут нормализации состояния. Алиса Акмаева

Психолог говорит, что очень важно выражать свои эмоции – когда вы дадите им волю, станет легче. После этого стоит переключить свое внимание и не зацикливаться на событии. При этом слова поддержки, шутки или перевод фокуса на позитивные события не всегда могут сработать эффективно. В этом случае стоит позволить человеку побыть в таком состоянии, а затем попросить его обратить внимание на реальность.

Некоторые только так могут понять, что опасности уже нет. Если человек хотел до событий переезжать или делать иные важные дела, следует обсуждать схему этих действий, какие-то шаги. Планирование и обсуждение успокаивает. Алиса Акмаева

Специалист объясняет, что в целом психика человека довольно устойчива. У нее есть такое свойство, как резилентность – способность преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем. Около 85% людей решат вопрос стресса самостоятельно, даже если были в гуще событий. У 15% – может развиться кризисное состояние. В этом случае нужна помощь специалистов.

В течение месяца могут быть тревожные сны, в целом плохое состояние, апатия, если человеку кажется, что опасность еще существует. Отсутствие аппетита, нормального сна – повод для беспокойства за близкого человека. Психолог добавила, что стоит очень внимательно относиться к своему состоянию и не пускать все на самотек. В противном случае высока вероятность «накрутить» себя и усугубить ситуацию