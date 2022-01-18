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09:44 18.01.2022

Казахстан дополнительно закупит вакцины QazVac, Sinopharm и Pfizer

ревакцинация Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения Казахстана дополнительно закупит вакцины QazVac, Sinopharm и Pfizer, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня первым компонентом привиты более 9,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,6%. Вторым компонентом привиты более 8,8 млн человек с охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения. От численности населения Казахстана охват первым компонентом составил 50%, вторым компонентом – 46,5%.Министр здравоохранения Ажар Гиният

При этом она отметила, что охват подлежащего населения различен по регионам. В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях – более 100% подлежащего населения получили первый компонент вакцины. В Шымкенте, Алматы, в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях вакцинацией охвачено более 75% подлежащего населения. В семи регионах охват вакцинацией в пределах от 60 до 72%. Низкий охват вакцинацией отмечается в Мангистауской и Костанайской областях. 

По республике охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8%. В трех регионах – Нур-Султане, Атырауской и Туркестанской областях самый низкий охват – от 13 до 17%.Ажар Гиният

В настоящее время ревакцинация  всех групп населения проводится вакцинами Sinopharm и QazVac,  для лиц старше 60 лет, беременных и медработников  используется вакцина Pfizer.

Министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации QazVac, Sinopharm и Pfizer. Также до конца января будет поставлено 150 тыс. доз «Спутник Лайт».  Министр здравоохранения Ажар Гиният

В связи с этим она поручила нарастить темпы вакцинации и ревакцинации во всех регионах страны.

Тамила Языкова
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