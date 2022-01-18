Сотрудникам спецподразделений силовых структур повысят зарплату – МВД РК

По словам Тургумбаева, в настоящее время принимаются меры по реализации плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации.

В соответствии с планом по стабилизации социально-экономической ситуации МВД является основным исполнителем по трем мероприятиям. Это принятие мер по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию боевого духа военнослужащих. Прежде всего, планируется укрепить материально-техническую базу спецподразделений. В целом на укрепление материально-технической базы из резерва правительства выделены средства. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Также по поддержанию боевого духа личного состава реализуются мероприятия по воспитанию у сотрудников чувства патриотизма, преданности служебному долгу. Организовываются специальные тренинги по повышению стрессоустойчивости.

На постоянной основе осуществляется стимулирование, отмечается труд сотрудников. К примеру, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в 150 тыс. тенге и ценные подарки курсантам и солдатам. Ерлан Тургумбаев

Помимо этого, на заседании были представлены слайды по другим мероприятиям, где МВД является соисполнителем, в том числе по увеличению оплаты труда сотрудникам спецподразделений. Так, принимаются меры по увеличению оплаты труда сотрудникам спецподразделений, организована работа горячей линии, идет работа по восстановлению материально-технической базы силовых структур, оказывается помощь семьям погибших сотрудников и формируется реестр субъектов бизнеса и граждан, пострадавших от беспорядков.