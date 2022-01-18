Мы не знаем, чего хотела толпа – нацгвардейцы рассказали о беспорядках в Алматы

Из воинской части на место прибыло около 500 нацгвардейцев. Среди них был 21-летний Нурсултан Шыналиулы. По профессии он фельдшер, служит уже девятый месяц. В тот вечер молодой человек выполнял свои обязанности, пока на него не напала толпа.

Кто-то вытянул меня за ногу и я остался в толпе. Солдаты не успели меня схватить. Кажется, меня избивало около 30 человек. После удара в голову я потерял сознание, пришел в себя уже в «скорой». За что били – я не знаю. Старший солдат-стрелок Нурсултан Шыналиулы

Сейчас парень находится в войсковом лазарете с черепно-мозговой травмой. Врачи говорят, что его состояние стабильное, скоро поправится.

Уже ночью военнослужащие Нацгвардии прибыли на площадь Республики, где толпа вовсю бесчинствовала: крушила первый этаж городского акимата, сжигала полицейские машины. Там силовикам разрешили использовать спецсредства: светошумовые гранаты, слезоточивый газ. К утру солдаты оттеснили агрессивную толпу до пересечения улиц Саина и Толе би и освободили площадь от бандитов.

К 9 утра на улицы вышли мирные жители: кто-то торопился на работу, кто-то шел с ребенком в садик или школу, а кто-то встал перед военными. Понимая, что это простые граждане, военные стали вести с ними переговоры.

Впереди стояла женщина. Я сказал ей: «За мной стоят солдаты. Это чей-то братишка, чей-то сын, дядя. Через год они уволятся и будут такими же как вы. Они такие же граждане Казахстана. Давайте между нами будет 10 метров». Эта женщина прочертила полосу на асфальте и толпа там стояла. Народ ее послушал. Сержант полка в/ч 5571 Алим Искаков

В это время в другой части города слышались хлопки. Военным поступил приказ возвращаться на площадь. Но им перегородила дорогу толпа агрессивно настроенных людей. На углу Толе би и Байтурсынова солдат стали по одному вытаскивать из рядов и жестоко избивать.

Их было намного больше, чем нас. В какой-то момент в одного из наших что-то прилетело из переулка, он упал. Я стоял впереди, пока я его поднимал, меня накрыла толпа митингующих. Кто-то ногами пинал меня, кто-то бил подручными средствами. Меня выручили товарищи, оказали медицинскую помощь. Старший специалист-химик, рядовой Бахтияр Шукенов

У Бахтияра была черепно-мозговая травма. Он два дня пролежал в больнице и вернулся в строй. Говорит, что сейчас чувствует себя хорошо и готов служить на благо страны и дальше.

5 января к обеду военным из его части удалось вернуться на площадь Республики, где впоследствии развернулись трагические события. Кроме солдат Нацгвардии, на площади были сотрудники Погранслужбы, полицейские и другие представители силовых органов.

Они пытались охранять стратегические объекты на площади, но бандиты превосходили их количеством.

Мы сопротивлялись, но их число превосходило нас. Они использовали палки, кидали в нас камнями, били арматурой. Несмотря на применение спецсредств, они все равно шли на нас. Я не слышал, что они кричали. Я помогал своим: забирал солдат, которые остались в толпе. Замкомандира роты боевого обеспечения Максат Кусаинов

На следующий день президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале контртеррористической операции. На площади Республики установили блокпосты. Солдаты воинской части 5571 продолжили охранять центр города от бандитов. Часть военнослужащих вместе с сотрудниками других силовых органов отправилась на поиски мародеров.

Старший лейтенант Азамат Абулгазин был среди тех, кто проверял с коллегами автомобили в микрорайоне «Ожет».

Мы в багажниках находили алкогольные бутылки, также пустые стеклянные бутылки. Это для зажигательной смеси, коктейлей Молотова. Находили боеприпасы, оружие, гранаты. У многих граждан мы находили новые гаджеты, телефоны последней модели, телевизоры, микроволновые печи из ограбленных магазинов бытовой техники. Старший лейтенант Азамат Абулгазин

Подозрительных людей сотрудники задерживали и передавали полицейским. Среди них были как граждане Казахстана, так и иностранцы.

В Нацгвардии сообщили, что за охрану общественного порядка в «Алматы Арена», площадь Республики, а также охрану самой воинской части около 500 военнослужащих воинской части 5571 будут награждены за добросовестное несение службы. Их уже представили к наградам.

Около 100 из них получат награду от министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, 150 – от главнокомандующего Национальной гвардии Руслана Жаксылыкова, 100 – от командующего региональным командованием «Оңтүстік» Талапкера Амриева. Остальные нацгвардейцы получат награду от командира воинской части 5571.

К сожалению, около 130 военнослужащих этой части получили различные травмы. Часть из них лежит в лазарете, другие — в госпитале Минобороны. Врачи говорят, что они скоро поправятся.