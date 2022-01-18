12:53 18.01.2022
Все казахстанские туристы вернутся в страну до 19 января – Минкультуры
Фото: Zakon.kz
За период с 6 по 17 января 2022 года с зарубежных курортов в Казахстан возвращен 7361 турист на 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсах, передает Zakon.kz.
Как отметили в Министерстве культуры и спорта, в связи с возникшими задержками авиарейсов ожидается возвращение 275 туристов: из Таиланда – 192, с Шри-Ланки – 25, с Мальдив – 34 и с Гоа – 24.
До 19 января 2022 года все организованные туристы вернутся в Казахстан, – отметили в пресс-службе министерства.
Находящиеся за границей туристы были оповещены о переносе рейсов.
Туроператоры при поддержке консульств Казахстана за свой счет обеспечивают размещение туристов в зарубежных отелях.Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Для прибывающих в Казахстан туристов организовываются развозка и размещение.