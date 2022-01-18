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Законодательство РК
17:54 18.01.2022

Ералы Тугжанов: Пик заболеваемости еще впереди

коронавирус, вакцинация, ревакцинация Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько в стране имеется вакцин против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас не время расслабляться, пик заболеваемости еще впереди. И если мы не хотим повтора плачевных событий пандемийного периода, необходимо четко следовать и неукоснительно выполнять предписания санитарных служб. Поэтому в очередной раз настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих близких, родных и в кратчайшие сроки пройти вакцинацию и ревакцинацию. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

По его словам, для этого в стране созданы все необходимые условия.

Имеется прочный запас вакцин – порядка 5 млн доз, из них на вакцинацию – 2,8 млн доз («Спутник V», QazVac, Sinopharm, Pfizer) и ревакцинацию – 2,2 млн доз (QazVac, Sinopharm, Pfizer). Лицам старше 60 лет дополнительно предлагается вакцина Pfizer. Регионы страны также обеспечены более 23,8 млн доз вакцин.Ералы Тугжанов
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