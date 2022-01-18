Ералы Тугжанов: Пик заболеваемости еще впереди

Сейчас не время расслабляться, пик заболеваемости еще впереди. И если мы не хотим повтора плачевных событий пандемийного периода, необходимо четко следовать и неукоснительно выполнять предписания санитарных служб. Поэтому в очередной раз настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих близких, родных и в кратчайшие сроки пройти вакцинацию и ревакцинацию. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

По его словам, для этого в стране созданы все необходимые условия.