Партия из 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Казахстан

В связи с эпидемиологической ситуацией «Карагандинский фармацевтический комплекс» передал вакцину «Спутник Лайт» в адрес Министерства Здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе.

В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. Пресс-служба Минздрава РК

Напомним, «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации. Она разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составила 79,4%. Безопасность указанной вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран: ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Также более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.

В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от производителя до медицинских организаций ведется эффективный мониторинг холодовой цепи. Вакцина «Спутник Лайт» в форме замороженного препарата должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C. Пресс-служба Минздрава РК

Стоит отметить, что на территории Казахстана для вакцинации населения применяются следующие вакцины: «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax», «СоronaVac», «Sinopharm», «Comirnaty Pfizer/BioNTech».