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Законодательство РК
10:28 19.01.2022

Казахстан и Китай будут совместно бороться с незаконным ввозом радиоактивных отходов

радиоактивные отходы, радиационно-опасные предметы Фото: pixabay
Мажилисмены приняли в работу проект закона «О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных и и радиоактивных материалов, отходов и предметов», передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Марат Кусаинов сообщил, что настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств-сторон запрещенных к ввозу ядерных и радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный проект закона и подготовить по нему заключение до 28 декабря 2022 года. Марат Кусаинов
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