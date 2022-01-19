10:28 19.01.2022
Казахстан и Китай будут совместно бороться с незаконным ввозом радиоактивных отходов
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Мажилисмены приняли в работу проект закона «О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных и и радиоактивных материалов, отходов и предметов», передает корреспондент Zakon.kz.
Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Марат Кусаинов сообщил, что настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств-сторон запрещенных к ввозу ядерных и радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.
Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный проект закона и подготовить по нему заключение до 28 декабря 2022 года. Марат Кусаинов