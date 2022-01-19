Казахстан и Китай будут совместно бороться с незаконным ввозом радиоактивных отходов

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Марат Кусаинов сообщил, что настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств-сторон запрещенных к ввозу ядерных и радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный проект закона и подготовить по нему заключение до 28 декабря 2022 года. Марат Кусаинов