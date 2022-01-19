Токаев назначил нового Главнокомандующего Нацгвардией

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Ботаканов Еркин Советбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией, – говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Руслан Жаксылыков.

Распоряжением главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией, – следует из сообщения.

Напомним, Еркин Ботаканов ранее занимал должность первого заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией – начальника Главного штаба.

Он родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1987 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. маршала Советского Союза Конева И.С. В 2003 году – Военную академию ВС РК.

С июля 2013 года по июль 2014 года – слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации г. Москва.

Трудовой стаж:

После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.

С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка.

С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во Внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы Управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.

С июля 2009 года по июль 2010 года – заместитель командующего Внутренними войсками – заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК г. Астана.

С июля 2010 года по июль 2013 года – первый заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками – начальник Главного штаба – заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК г. Астана.

С июля 2014 года по август 2020 года – командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК г. Караганда.

С 7 августа 2020 года – первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба г. Нур-Султан.