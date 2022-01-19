Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:11 19.01.2022

Матч Рыбакиной пройдет на одной из главных арен AusOpen-2022

Теннис Второй круг Арена Фото: Instagram/lenarybakina
Организаторы Чемпионата Австралии выставили расписание турнира на 20 января с участием казахстанских теннисистов, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, единственная, которая осталась в женском одиночном разряде, выйдет третьим запуском на арену Джона Кейна. Данная площадка является второй по значимости и посещаемости среди зрителей (вместимость – 11 000 человек) после арены Рода Лейвера. Матч Елены Рыбакиной и китаянки Чжан Шуай запланирован на 10:00 (по времени Нур-Султана). Возможно, будут задержки, все зависит от графика предыдущих игр.

Теннис Пары AusOpen

Фото: ktf.kz

А игровой день на австралийском первенстве начинается в 6:00 (по казахстанскому времени), и одним из первых его открывает Александр Недовесов:

А. Недовесов/А. Куреши (Пакистан) – Н. Маю/Ф. Мартин (Франция).

А. Голубев (РК)/Ф. Скугор (Хорватия) – Д. Суини/Л. Ту (Австралия).

А. Бублик (РК)/Я. Зелински (Польша) – М. Жирон (США)/С. Квон (Корея).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Бублик Александр Рыбакина Елена Австралия
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
18.01.2022
Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура
18.01.2022
В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности
18.01.2022
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости