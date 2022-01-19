Матч Рыбакиной пройдет на одной из главных арен AusOpen-2022

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, единственная, которая осталась в женском одиночном разряде, выйдет третьим запуском на арену Джона Кейна. Данная площадка является второй по значимости и посещаемости среди зрителей (вместимость – 11 000 человек) после арены Рода Лейвера. Матч Елены Рыбакиной и китаянки Чжан Шуай запланирован на 10:00 (по времени Нур-Султана). Возможно, будут задержки, все зависит от графика предыдущих игр.

Фото: ktf.kz

А игровой день на австралийском первенстве начинается в 6:00 (по казахстанскому времени), и одним из первых его открывает Александр Недовесов:

А. Недовесов/А. Куреши (Пакистан) – Н. Маю/Ф. Мартин (Франция).

А. Голубев (РК)/Ф. Скугор (Хорватия) – Д. Суини/Л. Ту (Австралия).

А. Бублик (РК)/Я. Зелински (Польша) – М. Жирон (США)/С. Квон (Корея).

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