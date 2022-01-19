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16:49 19.01.2022

Возмещение ущерба ломбардам пока не предусматривается – Ильяс Усеров

Ломбард Фото: Zakon.kz
Вопрос возмещения ущерба ломбардам после произошедших в Алматы беспорядков рассматривался, но пока такая мера не предусматривается, передает Zakon.kz.

В ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций предпринимателем был задан вопрос о судьбе ломбардов после беспорядков в Алматы. Ответ дал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров.

Что касается ломбардов, этот вопрос также рассматривался, в том числе на базе «Атамекена». На сегодня возмещение по ломбардам пока не предусматривается. Ильяс Усеров
Ирина Мишура
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