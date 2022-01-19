Возмещение ущерба ломбардам пока не предусматривается – Ильяс Усеров

В ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций предпринимателем был задан вопрос о судьбе ломбардов после беспорядков в Алматы. Ответ дал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров.

Что касается ломбардов, этот вопрос также рассматривался, в том числе на базе «Атамекена». На сегодня возмещение по ломбардам пока не предусматривается. Ильяс Усеров