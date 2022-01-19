17:14 19.01.2022
В отношении начальника МПС Шымкента проводят расследование
Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Шымкента рассказали, что в отношении начальника Управления местной полицейской службы Шымкента начато расследование, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. На нем полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел.
Автор отмечает, что Мухтар Бухарбаев заставлял его покупать дорогие вещи. К примеру, мебель, оборудование и вещи.
В полиции города прокомментировали заявление полицейского.
Сообщаем, что в отношении начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкента Мухтара Бухарбаева проводится расследование. В настоящее время в Министерство внутренних дел направлено представление об освобождении его от занимаемой должности.Пресс-служба ДП Шымкента