В отношении начальника МПС Шымкента проводят расследование

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. На нем полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел.

Автор отмечает, что Мухтар Бухарбаев заставлял его покупать дорогие вещи. К примеру, мебель, оборудование и вещи.

В полиции города прокомментировали заявление полицейского.