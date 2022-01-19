Фейк о предельных ценах на социально значимые продукты распространяют в соцсетях

«В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены», – такие призывы содержатся в фейковой информации.

В Минторговли пояснили, что пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами. Цены, указанные в фейковом информационном сообщении, размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках исключительно для публичного обсуждения.

Пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ. Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых наказывается административным штрафом.