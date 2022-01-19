18:28 19.01.2022
Фейк о предельных ценах на социально значимые продукты распространяют в соцсетях
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях распространяется информация о якобы едином для всего Казахстана реестре пороговых значений цен на социально значимые продукты. В Министерстве торговли и интеграции опровергли данные сообщения, передает Zakon.kz.
«В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены», – такие призывы содержатся в фейковой информации.
В Минторговли пояснили, что пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами. Цены, указанные в фейковом информационном сообщении, размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках исключительно для публичного обсуждения.
Пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых наказывается административным штрафом.